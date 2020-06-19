Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Молдова могут первого июля принять участие в голосовании по поводу изменений в Конституции РФ, сообщает агентство “Инфотаг”.

На территории станы будет открыто два участка для волеизьявления. Один в Кишиневе, при консульстве РФ, второй в Тирасполе на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт гражданина России. Также обязательно наличие у голосующих защитной маски, перчаток, и пишущей ручки синего или черного цвета.