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Газета "Кишиневские новости"

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Без маски голосовать нельзя

19 июня
12:11 2020
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Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Молдова могут первого июля принять участие в голосовании по поводу изменений в Конституции РФ, сообщает агентство “Инфотаг”.

На территории станы будет открыто два участка для волеизьявления. Один в Кишиневе, при консульстве РФ, второй в Тирасполе на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт гражданина России. Также обязательно наличие у голосующих защитной маски, перчаток, и пишущей ручки синего или черного цвета.

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