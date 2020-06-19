Как известно знак зодиака, под которым рожден человек, имеет огромное влияние на его жизнь, его характер. Но и календарный месяц тоже очень много может рассказать о рожденном во время его правления на Земле. Астрологи часто спорят о том, какие характеристики более точные. Мы спорить не будем, а просто расскажем, какими чертами вас одарил месяц вашего рождения.

Лидерский январь

Рожденные в январе отличаются твердостью духа и силой воли. Они по природе борцы, способные сокрушить на своем пути любые препятствия. Целеустремленные и решительные, они достойно пройдут любые испытания, которые им приготовила жизнь. Рядом они хотят видеть людей с такими же жизненными принципами, таких же сильных и уверенных в себе. Если таких людей вокруг мало, они очень остро это переживают.

Прожектёрский февраль

Романтичные обаяшки, частенько скрывающие свои эгоистичные черты. По молодости очаровательные прожектёры – море красивых идей, которым суждено так и остаться лишь идеями. С возрастом превращаются либо в высокомерных пижонов, либо в потрясающе добрых и жизнерадостных интеллигентов. Непредсказуемость и переменчивое настроение – их отличительные черты.

Эмоциональный март

Бескомпромиссны – если решаются самые принципиальные и жизненно важные вопросы. А в обычной жизни мнительны и часто нерешительны. Доброта и порядочность – отличительные черты рожденных в марте. Сверхэмоциональные, они болезненно воспринимают критику и часто впадают в депрессию. Если научатся контролировать эмоции, способны стать очень успешными в жизни.

Храбрый апрель

Рожденные в апреле, благодаря своей смелости, добиваются в жизни самых больших побед. Их лидерские качества очень сильны, они невероятно плодовиты на идеи, но главное – они умеют претворять эти идеи в жизнь. Бесстрашие и сумасшедшая работоспособность – их отличительные черты. При этом они всегда ищут гармонию и душевное равновесие – нежны и полны страсти в любви.

Бескомпромиссный май

Страстные в любви и удивительно пробивные. Рожденные в мае способны невероятно быстро взлететь по карьерной лестнице. Неуступчивость и властолюбие – их отличительные черты. А еще упертость, которая иногда очень затрудняет общение, но может быть бесценным качеством при принятии сложных решений. Договариваясь с рожденным в мае человеком, вы можете его убедить, только используя железную логику.

Харизматичный июнь

Яркие и разносторонне одаренные. Рожденным в июне Судьба приготовила одну из жизненных дорожек, так или иначе связанную с журналистикой: информация, новости, сплетни – их жизнь. Они очень стесняются своих комплексов, которых достаточно много, потому скрывают их под маской излишней самоуверенности. Если победят свои слабости – их ждет блестящая жизнь.

Противоречивый июль

Непростые и разносторонне талантливые. Они умеют любить, но даже в любви всегда играют по своим правилам. Они хорошие друзья, но даже в дружбе позволяют себе толику высокомерия. Невероятно эгоистичны и при этом необыкновенно обаятельны. Борцы за собственную свободу, получив которую, не понимают, что делать с этим завоеванием дальше. Противоречивость – их натура.

Страстный август

Яркие и интересные по природе своей. С ними всегда весело, вокруг них всегда что-то происходит. Лидерские качества и удивительная доверчивость притягивают к ним множество людей. Обаятельные от природы они всегда найдут выход из сложной ситуации. Страстные и знающие толк в любви они умеют ценить чувства. Активность и яркие эмоции – их отличительные черты.

Успешный сентябрь

Практичные и расчетливые. Они точно знают, чего хотят от жизни. Цель – финансовое благополучие. На редкость самолюбивы, отсюда и стремление взять самые высокие планки в бизнесе, отсюда и чрезмерная любовь ко всему самому красивому и лучшему. Они способны заработать баснословные деньги, при этом умеют их тратить – жить на широкую ногу и в свое удовольствие.

Приключенческий октябрь

Натуры творческие и переменчивые. Жизнь вокруг рожденных в октябре всегда бьет ключом. Дружба с ними превратит вашу жизнь в приключенческий роман. На первый взгляд просты и понятны, а присмотревшись понимаешь, что эти люди – гремучая смесь из эмоций и чувств, без которых рожденные в октябре просто «болеют».

Загадочный ноябрь

Волевые и харизматичные. Высокий интеллект – отличительная черта рожденных в ноябре. Не пытайтесь понять их – бесполезное занятие. Загадочные и хорошо знающие себе цену. Их таланты многогранны: они – те самые роковые женщины и могущественные мужчины, которые магнетически воздействуют на окружающих. Попав в их сети, выбраться будет неимоверно сложно.

Мудрый декабрь

Сильные и рассудительные. Мудрость и практичность – их отличительные черты. Рожденные в декабре часто законченные идеалисты, стремящиеся осчастливить весь мир. Во имя благих целей способны на многое. При выборе правильного решения здравый смысл всегда возьмет верх над чувствами. С возрастом они способны пересматривать свои жизненные идеалы.

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