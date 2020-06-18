В течение прошедшего дня, 18 июня, зафиксированы еще 11 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летний мужчина из Кишинева, 65 летняя женщина из муниципия Бельцы, 61-летний мужчина из Яловенского района, 36-летний мужчина из Страшен, 46-летний мужчина из АТО Гагаузия, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 32-летний мужчина из Кишинева, 45-летний мужчина из Яловенского района, 81-летняя женщина из района Единец, 60-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Каларашского района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 18 июня 7252 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 444 человека умерли от инфекции.