На сегодняшний день в стране 7252 человека прошли лечение и 444 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2040 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 511, медсестры – 809, фармацевты – 25, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 583 человека. Состояние здоровья 444 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 986 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.