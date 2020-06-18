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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 18 июня 7252 человека излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 18 июня 7252 человека излечились
18 июня
22:01 2020
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На сегодняшний день в стране 7252 человека прошли лечение и 444 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2040 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 511, медсестры – 809, фармацевты – 25, фельдшеры – 112, вспомогательный персонал – 583 человека. Состояние здоровья 444 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 986 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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