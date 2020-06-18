К вечеру 18 июня в Молдове зарегистрированы 374 новых случая заражения коронавирусом, из которых 10 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1769, из них первичных – 1337, а повторных 432.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 13106 человек.

Из 374 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 12, медсестер – 12, сотрудников вспомогательного персонала – 2.