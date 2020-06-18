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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июня 13106 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июня 13106 зараженных
18 июня
21:56 2020
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К вечеру 18 июня в Молдове зарегистрированы 374 новых случая заражения коронавирусом, из которых 10 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1769, из них первичных – 1337, а повторных 432.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 13106 человек.

Из 374 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 12, медсестер – 12, сотрудников вспомогательного персонала – 2.

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