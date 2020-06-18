Отныне за участие в незаконных гонках можно оказаться под уголовным преследованием. Законопроект об этом был проголосован сегодня депутатами.

В соответствии с поправками Уголовный кодекс был дополнен положением о незаконных гонках. Автовладельцы, участвовавшие в подобных гонках будут наказываться штрафом до 32500 леев или общественно-полезным трудом и лишением прав на 2 года.

Что же касается организаторов гонок, конкурсов или незаконных тренировок на общественных дорогах, то виновные будут наказываться штрафом от 67500 до 75000 леев, или общественно-полезным трудом, или тюремным заключением до 2 лет.