Луна в Близнецах. Творите добро, чтобы не нарушать гармонии этого дня.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 19 июня?

Это будет очень благоприятный день, хотя эмоционально и физически вы будете чувствовать себя усталым – это нормальное состояние, когда Луна убывающая. Этот день не для важных дел. Займитесь рутиной – обычными делами, которые не требуют от вас особых усилий и гиперактивности. Луна находится в Близнецах, а это значит, что у вас есть возможность пообщаться, обменяться информацией с друзьями и близкими – день этому благоприятствует. Прекрасное время для любого переговорного процесса. Энергетика дня очень гармонична – пребывайте в хорошем настроении, следите за чистотой ваших мыслей, творите добро, чтобы не нарушать гармонии этого дня.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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