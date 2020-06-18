19 июня 2020 года (6 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти преподобного Илариона Далматского

История:

День Лариона получил на Руси название Лариона Пропольника, потому что на Руси с этого дня начинались работы по прополке от сорняков – важной части сельской жизни. И от усердия в этом деле зависело благополучие всей семьи. Поэтому в мыслях обращались к Святому Лариона с просьбой о помощи в столь трудном и важном деле.

Святой Иларион жил в 9 веке на территории современных Балкан. Воспитываясь в христианской семье, он проникся глубокой верой, которую пронес через всю свою жизнь, несмотря на лишения, доставшиеся ему. Долгий период его жизни связан был с Далматским монастырем, где он, начав учеником-послушником, впоследствии стал игуменом. Однако когда в Византии начались массовые гонения против христианской веры, Святой Иларион оказался среди тех, кого заключили в тюрьму, где он провел долгие 10 лет. Тем не менее, никакие лишения не смогли заставить Святого Илариона отказаться от веры в Господа. Каково же было удивление всех, когда, выйдя из многолетнего заточения, он совсем не постарел и выглядел бодрым и крепким духом. А на недоуменные вопросы отвечал, что молитвы и вера сделали его столь стойким. Впоследствии он еще много лет продолжал распространять христианскую веру, отдавая прихожанам многие чудеса исцеления, и мирно скончался в родном Далматском монастыре.

Чего нельзя делать 19 июня 2020 года

Запреты Дня Лɑρuoнɑ касаются любых работ по чьей-либо просьбе. Считается, что такая помощь обернется не благодарностью, а наоборот – неприятностями. Нельзя в этот день заключать сделки, касающиеся продаж, или покупок. В День Лариона есть риск, что либо вас могут обмануть, либо случится что-то неожиданное с покупкой. Не стоит на этот день планировать смену места работы, потому что в новом коллективе вас примут в штыки. Также под запретом 19 июня поездки в отдаленные от дома места – в дороге может приключиться неожиданное происшествие или даже случиться авария.

Поверья и приметы:

Предки считали, что 19 июня с осторожностью нужно делиться с кем бы то ни было своим несчастьем, особенно при сильном ветре, потому что ветер разнесет ваши беды и еще больше усилит их. Все личное нужно обсуждать только в укромном, недоступном ветру месте.

Неожиданное похолодание 19 июня обещает смену погоды на теплую. В свою очередь, хорошая погода на Лариона гарантировала богатый урожай.

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