По Святцам 19 июня День Ангела у Виссариона, Георгия, Илариона, Рафаила, Сусанны, Фёклы.

Рожденным в этот день Судьба отмеряла позитива и негатива поровну. Потому все изначально будет зависеть от воспитания: если расти будут в любви и радости, то позитив возьмет верх, а если добро не будет присутствовать в их детстве, то негатив вытолкнет все доброе. Но это не приговор. Очень часто в процессе взросления позитив снова может вернуться в жизнь именинника – на каком-то этапе ему просто захочется изменить себя. А все потому, что они сильные и энергичные, а честолюбие и целеустремленность – их главные черты. Они креативны, хорошо знают, чего хотят от жизни, а главное, как этого добиться. Женщины, рожденные в этот день, никогда не станут домохозяйками – они очень хорошо умеют зарабатывать деньги и отлично обеспечивают семью.

Поздравляем именинников!

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