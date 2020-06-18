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Газета "Кишиневские новости"

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Президентская инициатива о поддержке бизнеса принята парламентом

18 июня
15:56 2020
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Парламентарии в двух чтениях одобрили инициативу президента Игоря Додона по расширению мер поддержки предпринимателей, среди которых и увеличение числа получателей субвенций.

Таким образом, увеличена сумма кредитов, по которым государство берет на себя выплату процентных платежей. Теперь она составляет 6 месячных фондов оплаты труда.

Кроме того, эта мера применяется и в отношении займов, полученных в небанковских финансовых учреждениях. Министр финансов Серджиу Пушкуцэ заявил, что эти меры ожидают в бизнес-сообществе.

«Этот проект обсуждался с профильными ассоциациями и отражает их предложения», – отметил он. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 г.

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