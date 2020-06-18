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Газета "Кишиневские новости"

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Доктор Мясников рассказал, как расшифровать тест на антитела

18 июня
15:56 2020
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Их можно выявить в среднем через 8-12 дней после появления симптомов

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, как понять результаты теста на антитела.

Прежде всего врач подчеркнул, что антитела – это следы наличия коронавируса в организме. Они бывают двух видов. Первый (он обозначается IgM) указывают на острую фазу болезни. Причем обнаружить их можно не сразу после возникновения симптомов, а где-то к середине заболевания. Второй вид (IgG) выявляется позже и говорит о том, что человек переболел и, не исключено, приобрел иммунитет (но когда он появляется, пока до конца не изучено). А вот если результат теста обозначен как  IgM+, IgG+, это значит, что пациент выздоравливает. Мясников уточнил, что антитела к коронавирусу начинают выявляться в среднем через 8-12 дней после того, как человек заметил у себя симптомы, передает ИА REGNUM. 

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