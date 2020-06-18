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Газета "Кишиневские новости"

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Евгений Комаровский: «Опасайтесь «уха пловца»!

18 июня
15:56 2020
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Врач предупреждает любителей летнего купания

После ослабления карантинных мер и с наступлением жары всех неудержимо тянет на пляж. Известный педиатр и телеведущий рассказал на своем канале на YouTube об одном из частых последствий летних купаний.

Врач объяснил, что часто люди готовы купаться где угодно, не особо заботясь о чистоте водоема, хотя специальные службы регулярно проводят анализы и определяют, где именно состояние воды позволяет купаться, а где этого лучше не делать. В результате нередко возникает воспаление наружного уха, которое специалисты называют «ухо пловца». Вызывает его сырость в сочетании с высокой температурой воздуха. Ухудшают ситуацию привычки ковыряться в ушах и часто пользоваться наушниками. Воспалительный процесс порождают бактерии или грибки. Но правильное лечение может назначить только врач-оториноларинголог. Доктор же Комаровский советует убирать воду из уха не ватными палочками, а бумажной салфеткой.      

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