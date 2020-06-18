Сегодня Игорь Додон провел повторную встречу со специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майром-Хартингом

На прошедшей встрече обсуждались итоги переговоров дипломата ЕС с руководством Приднестровья и главами дипломатических миссий стран-участниц формата 5+2.

«В рамках сегодняшней встречи состоялся более детальный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния дел по приднестровскому урегулированию. Отдельное внимание было уделено таким вопросам, как свободное передвижение граждан, телекоммуникация, проблемы банковской системы, а также перспективы реализации новых инициатив, направленных на укрепление доверия.

В заключение высказал заинтересованность молдавской стороны в продолжении открытого диалога на различных уровнях с целью достижения полноценного прогресса в приднестровском урегулировании», – сказал по итогам встречи Игорь Додон.

Во встрече принял участие глава Миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх.