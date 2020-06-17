К вечеру 17 июня в Молдове зарегистрированы 478 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 2 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1943, из них первичных – 1659, а повторных 284.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 12732 человека.

Из 478 новых случаев на сегодняшний день 37 – это медицинские работники, в том числе: врачей -14, медсестер – 19, сотрудников вспомогательного персонала – 4.

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