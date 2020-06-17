В течение прошедшего дня, 17 июня, зафиксированны еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 61-летняя женщина из муниципия Комрат, 94-летняя женщина из Единец, 60-летняя женщина из Резинского района, 43-летняя женщина из Дрокиевского района, 81-летний мужчина из Единецкого района, 67-летняя женщина из Глодянского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 17 июня 7077 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 433 человек умерли от инфекции.

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