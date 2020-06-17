Хроника COVID-19 в Молдове: на 17 июня 433 смерти от инфекции
В течение прошедшего дня, 17 июня, зафиксированны еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 61-летняя женщина из муниципия Комрат, 94-летняя женщина из Единец, 60-летняя женщина из Резинского района, 43-летняя женщина из Дрокиевского района, 81-летний мужчина из Единецкого района, 67-летняя женщина из Глодянского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Кишинева.
У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.
На вечер 17 июня 7077 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 433 человек умерли от инфекции.
Читайте также: Денежные талисманы: какой подходит вашему знаку зодиака
Кому Глоба обещает крутые перемены во второй половине июня?
Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 18 июня
Поздравьте тех, кто празднует именины 18 июня
Читайте также: 18 июня: Категорические запреты в Дорофеев день