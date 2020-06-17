18 июня 2020 года (5 июня по старому стилю) христиане празднуют День Священномученика Дорофея, епископа Тирского

История:

На Руси с древних времен отмечали множество христианских праздников, в основе которых лежат языческие традиции. Одним из таких праздников является Дорофеев день, который еще называют Дорофеем Сонным, поскольку он накрепко связан с цветением в этот день магической сон-травы.

Святой Дорофей, чьим именем назван день 18 июня, жил в 3 веке. Когда в Римской империи начались преследования христиан, Святой Дорофей, бывший в то время епископом в финикийском Тире, вынужден был спасаться бегством. Когда же христианство стало официальной религией империи, Дорофей вернулся в родные места и несколько десятилетий верой и правдой служил христианской вере. Но вновь для него настали тяжелые времена после возобновления гонений против христиан по указу Юлиана Флавия. Даже старческий возраст Святого Дорофея (ему было больше 100 лет) не уберег его от пыток за веру в Господа. Дорофея предали мученическим истязаниям, а затем распяли на кресте.

Чего нельзя делать 18 июня 2020 года

В Дорофеев день в старину считалось, что нельзя ночью выходить на улицу, потому что эта ночь самая короткая в году. А сильный ветер с дождем, часто случающийся в эту ночь, приводил к массовой гибели воробьев. По поверью, если нарушить запрет, можно подобно воробьям, оказаться перед лицом смертельной опасности. Поэтому мало кто рисковал и не следовал советам, идущим из старины глубокой.

Еще один запрет тоже связан с ночным временем. Нельзя никому пересказывать страшные сны, чтобы они не стали реальностью. Можно лишь обратиться к своему ангелу – хранителю с просьбой оградить от любого негатива. Не рекомендуется в этот день брать в руки острые предметы, поскольку это может привлечь нечистую силу, способную навредить в такой день. Запрещено 18 июня вступать в споры, потому что Святой Дорофей мог обидеться и наказать за прегрешение.

Поверья и приметы:

В прежние времена считали, что если весь день 18 июня облачно, а к вечеру появилось солнце, пасмурная погода продержится долго. В эту ночь зацветала сон-трава, которой приписывают магические свойства. Верили, что трава эта убережет от сглаза и не даст навести порчу, поэтому старались ее цветы оставлять в доме, чтобы в семье было счастье. И сны в эту ночь считаются вещими.

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