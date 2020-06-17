По Святцам 18 июня День Ангела у Гавриила, Георгия, Гордея, Дорофея, Дмитрия, Игоря, Константина, Леонида, Марка, Михаила, Николая, Петра, Федора.

Рожденные в этот день умеют великолепно контролировать свои эмоции, они понимающие друзья и радушные хозяева. Вы никогда не увидите именинников этого дня в припадке бешенства – для них огромное значение имеет внутренняя гармония, душевный покой. При этом им не свойственно равнодушие, они борцы: если кого-то несправедливо обидели, они обязательно вступятся и всегда будут на стороне слабого. Они харизматичны и умеют очаровывать, потому всегда окружены друзьями и приятелями. Весельчаки и обаяшки, умеют так себя поставить в любом коллективе, что врагов у них практически не бывает. Но если кто-то попытается вести себя враждебно, рожденный в этот день опасный недруг, так как часто обладает огромной властью.

Поздравляем именинников!