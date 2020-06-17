Луна в Тельце. Гоните лень и не упустите свой шанс!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 18 июня?

День, когда Луна убывающая, обычно означает усталость и желание хорошо и весело отдохнуть. Но не в этот раз. 18 июня пройдет под знаком Юпитера, а это значит, что день будет наполнен положительной энергией. В четверг, за что бы вы ни взялись, все получится – нужны только решительность и вера в себя. Луна в Тельце – а это знак потрясающих материальных возможностей. Воспользуйтесь ими. Любые операции, связанные с финансами, будут успешными и обязательно принесут доход. Слушайте свою интуицию, которая 18 июня будет особенно обостренной. В этот день, помимо решения денежных вопросов, вы сможете переделать кучу дел, которые требуют завершения. Гоните лень и не упустите свой шанс!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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