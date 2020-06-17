Кабмин одобрил законопроект, разработанный группой депутатов-социалистов. Документ предполагает увеличение степени социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников МВД в случае утери кормильца. Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера пенсий по утере кормильца от нынешних 30%-40% от его дохода – до 50%.

Законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам. В случае его одобрения планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Читайте также: Кому Глоба обещает крутые перемены во второй половине июня?

Денежные талисманы: какой подходит вашему знаку зодиака

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 17 июня

Что нам готовит день грядущий – 17 июня

Читайте также: 17 июня: Категорические запреты в День Митрофана Навозника