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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы одобрило проект социалистов

17 июня
19:46 2020
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Кабмин одобрил законопроект, разработанный группой депутатов-социалистов. Документ предполагает увеличение степени социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников МВД в случае утери кормильца. Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера пенсий по утере кормильца от нынешних 30%-40% от его дохода – до 50%.

Законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам. В случае его одобрения планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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