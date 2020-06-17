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Газета "Кишиневские новости"

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Думбрэвяну опровергла ложь о нехватке мест для пациентов с COVID-19

17 июня
19:41 2020
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Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что в больницах страны и отделениях интенсивной терапии достаточно мест для пациентов с COVID-19. Глава ведомства уточнила, что слухи о том, что в отделениях реанимации нет свободных мест, лишены оснований. Она также добавила, что все больницы страны получили указание подготовить резервные 20 коек для пациентов с COVID-19. Думбрэвяну рассказала, что будет увеличено и количество мест в центре распределения в Кишиневе, а в институте фтизиопульманалогии откроют отделение для больных коронавирусом. Стоит отметить, что в столице задействована вторая клиника минздрава, куда госпитализируют зараженных инфекцией нового типа.

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