Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что в больницах страны и отделениях интенсивной терапии достаточно мест для пациентов с COVID-19. Глава ведомства уточнила, что слухи о том, что в отделениях реанимации нет свободных мест, лишены оснований. Она также добавила, что все больницы страны получили указание подготовить резервные 20 коек для пациентов с COVID-19. Думбрэвяну рассказала, что будет увеличено и количество мест в центре распределения в Кишиневе, а в институте фтизиопульманалогии откроют отделение для больных коронавирусом. Стоит отметить, что в столице задействована вторая клиника минздрава, куда госпитализируют зараженных инфекцией нового типа.

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