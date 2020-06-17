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Газета "Кишиневские новости"

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Почему депутат ПДС Дан Перчун пользуется рваными перчатками?

17 июня
19:36 2020
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В маске и рваных перчатках! Именно так предстал депутат ПДС Дан Перчун на пресс-конференции, посвященной борьбе с COVID-19. Парламентарий перечислял ряд мер, которые должны быть предприняты для нераспространения коронавируса, а во время жестикуляции выяснилось – он использует рваные перчатки.

Пользователи интернета уже высмеяли Перчуна, посвятив ему видеоклип.

Напомним, что в результате журналистского расследования выяснилось, что во время правительства Санду, были закуплены почти 5 млн. некачественных защитных перчаток. Об этом стало известно после того, как в Молдове были отмечены первые случаи заражения коронавирусом.

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