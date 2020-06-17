Депутаты ПСРМ зарегистрировали проект решения парламента о создании следственной комиссии, которая должна выяснить все подробности смены собственников в банках и страховых компаниях в 2010-2011 гг.

Один из авторов документа, депутат Василе Боля заявил, что хищениям из банков предшествовал рейдерский захват акций финучреждений в 2010-2011 гг.

«В последнее время госинституты активизировались в плане расследования банковской кражи. Она была тщательно подготовлена. Одним из ее элементов было насильственное изъятие акций банков в 2010-2011 гг. Без получения контроля над ними вывод денег был бы невозможен. Поэтому фракция ПСРМ считает, что широко освещаемые рейдерские захваты должны стать объектом расследования парламентской комиссии», – написал Боля в соцсети.

Проект подписали 10 депутатов от ПСРМ.

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