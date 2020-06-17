Партия «Действие и солидарность», возглавляемая Майей Санду, требует проведения массовых тестов на коронавирус в домашних условиях. Депутат политформирования Дан Перчун заявил в рамках пресс-конференции о необходимости создания «мобильных экипажей для тестирования по месту жительства».

Предложение ПДС противоположно по смыслу мнению министра здравоохранения в правительстве Санду Аллы Немеренко. Она заявляла, что тестирование на дому является опасным и некачественным.

«Кроме того, что персонал подвергается риску при заборе анализов, тестирование может быть и некачественным – с ложным отрицательным результатом, что приведет к неправильному диагнозу и неприменению необходимых мер по изоляции», – написала Немеренко в социальной сети еще в апреле, когда правительство решило проводить тесты на дому.

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