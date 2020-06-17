Майя Санду понимает, что проиграет в президентской гонке и потому запускает в общественное пространство идею о том, что Игорь Додон попытается сфальсифицировать выборы. В ходе телепередачи на канале N4 Майя Санду заявила, что «проевропейский избиратель не может проиграть».

В ответ ведущий передачи заявил, что Санду предпринимает хороший политический ход, пытаясь оправдать потенциальный провал.

Ведущий: Вы считаете, что он может выиграет только, сфальсифицировав выборы?

М.Санду: Да, я думаю, что он может выиграть только за счет фальсификаций.

Ведущий: Очень хороший политический ход. Вы готовите электорат к протестам, если выиграет Додон?

М.Санду: Нет, я предупреждаю Додона о том, чтобы ему не пришло в голову пытаться фальсифицировать. Согласно соцопросам, нынешний президент Игорь Додон обладает наибольшими шансами получить большинство голосов.

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