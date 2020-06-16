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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 16 июня 423 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 16 июня 423 смерти от инфекции
16 июня
22:26 2020
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В течение прошедшего дня, 16 июня, зафиксированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это 65-летний мужчина из Приднестровья, 50-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 78-летняя женщина из Тараклии, 58-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Хынчешть, 62-летняя женщина из Приднестровья, 62-летний мужчина из Приднестровья, 60-летний мужчина из района Тараклия, 63-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 67-летняя женщина из Сынжерейского района, 59-летняя женщина из Единецкого района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 16 июня 6901 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 423 человека умерли от инфекции.

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