В течение прошедшего дня, 16 июня, зафиксированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина из Приднестровья, 50-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 78-летняя женщина из Тараклии, 58-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Хынчешть, 62-летняя женщина из Приднестровья, 62-летний мужчина из Приднестровья, 60-летний мужчина из района Тараклия, 63-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 67-летняя женщина из Сынжерейского района, 59-летняя женщина из Единецкого района.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 16 июня 6901 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 423 человека умерли от инфекции.