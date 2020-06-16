В эфире телеканала “NewsOne” известный блогер Анатолий Шарий заявил, что население Украины с советских времен сократилось почти вдвое.

В Киеве уже долгое время обсуждается вопрос в том, в какой форме проводить перепись населения, и проводить ли ее вообще. По словам Шария если политики узнают о реальной численности населения у них “вспотеют лбы”. Блогер уверен, сегодня на Украине проживает не более 28 миллионов человек. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.