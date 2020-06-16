Вторник, 16 июня 2020, 19:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Украинцев пора заносить в Красную книгу

16 июня
18:36 2020
Версия для печати

В эфире телеканала “NewsOne” известный блогер Анатолий Шарий заявил, что население Украины с советских времен сократилось почти вдвое.

В Киеве уже долгое время обсуждается вопрос в том, в какой форме проводить перепись населения, и проводить ли ее вообще. По словам Шария если политики узнают о реальной численности населения у них “вспотеют лбы”. Блогер уверен, сегодня на Украине проживает не более 28 миллионов человек. Перепись в стране не проводилась с 2001 года.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,080,00%
EUR19,20–0,90%
GBP21,47–0,55%
UAH0,64+0,23%
RON3,97–0,89%
RUB0,24–0,23%

Курсы валют в MDL на 16.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд