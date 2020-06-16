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Газета "Кишиневские новости"

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В Житомире живут пуритане

16 июня
18:36 2020
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В Житомирской области полицейские нашли лишь одну проститутку, сообщает “Страна.ua”

Департамент полиции Украины по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми провел сравнительный анализ на предмет наличия жриц любви в разных регионах страны. Больше всего проституток выявлено в Одесской области, где обнаружили 76 путан. Следом идет Херсонская область – 59, Днепропетровская – 39, Винницкая – 31, Киев – 30. А вот в Донецкой и Кировоградской областях зафиксированы лишь по две проститутки.

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