В Житомирской области полицейские нашли лишь одну проститутку, сообщает “Страна.ua”

Департамент полиции Украины по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми провел сравнительный анализ на предмет наличия жриц любви в разных регионах страны. Больше всего проституток выявлено в Одесской области, где обнаружили 76 путан. Следом идет Херсонская область – 59, Днепропетровская – 39, Винницкая – 31, Киев – 30. А вот в Донецкой и Кировоградской областях зафиксированы лишь по две проститутки.