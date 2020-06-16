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Газета "Кишиневские новости"

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“Шериф” студента в Приднестровье не обидит

16 июня
18:36 2020
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Монополист в области реализации нефтепродуктов, сотовой связи и многого иного, холдинг “Шериф”, инициировал социальный проект “Именные стипендии”, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Студентам местных ВУЗов, которые учатся без троек, со средним балом не ниже 4,8 целый семестр на карту “Радуга” будет перечисляться в местных рублях сумма эквивалентная 150 долларам. Первый семестр – сентябрь-январь, второй – февраль-июнь. В холдинге особо подчеркивают, получатели стипендий не несут никаких обязательств перед “Шерифом”.

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