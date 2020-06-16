Звезды обещают во 2-й половине июня серьезные изменения в жизни нескольким знакам зодиака. Это объясняется тем, что порой мы сами допускаем ошибки, которые могут заблокировать наше движение к успеху и благосостоянию. Но Судьба очень часто дает нам шанс исправить совершенные ошибки и выйти из крутого пике, в котором мы оказались по своей вине, считает астролог Тамара Глоба.

Крупное везение ждет во второй половине июня представителей сразу трех знаков.

РАК

Представителям этого знака очень сложно меняться, они не любят покидать свою уютную раковину, где им все понятно, и они защищены. Ракам не свойственны гибкость и мобильность, потому чаще всего они очень много лет работают в одной организации, ограничивая тем самым свои возможности – а ведь в этом знаке есть богатый потенциал. Астролог обещает представителям этого знака очень редкую возможность. Такие подарки Судьба делает нечасто, потому их невозможно упустить. Связано это будет с серьезными переменами в характере, с отказом от старых и мешающих движению вперед привычек. У Раков есть мощный внутренний стержень.

ЛЕВ

Для активных и целеустремленных представителей этого знака откроются небывалые перспективы. Они будут связаны с профессиональным ростом, что неизменно ведет за собой улучшение финансового состояния. Львам во второй половине июня откроется возможность либо перепрыгнуть сразу несколько карьерных ступеней, либо вывести свою компанию на совершенно новый качественный уровень, и это всего за две недели июня. Чтобы это обязательно случилось, астролог предупреждает: представителям этого солнечного знака придется активизировать всю энергию и трудиться засучив рукава и не считаясь со временем.

СТРЕЛЕЦ

Коммуникабельных и умеющих дружить Стрельцов также ожидает повышение. Ваша общительность принесет свои плоды. Окружающие вас люди видят в вас человека, с которым легко и интересно работать, а также приятно отдыхать. Эта характеристика и станет решающим фактором для вашего карьерного роста. Приятным бонусом станет существенное улучшение вашего финансового состояния. В лице одного из ваших знакомых, вы получите влиятельного друга, который станет вашим гуру, поделившись знаниями и опытом, и поведет по пути перемен в совершенно новую жизнь. В скором времени вы сможете открыть свой бизнес.