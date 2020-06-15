Генеральный примар Ион Чебан обратился к жителям столицы с просьбой объединить усилия для устранения насущных проблем Кишинева.

«Если бы администрация города еще в течение нескольких лет оставалась такой, какой я ее обнаружил после вступления на пост генпримара, то мы потеряли бы столицу Республики Молдова. Любая помощь и поддержка приветствуются. И даже критические замечания и фотографии из социальных сетей помогли нам выявить все дороги и дворы, которые оказались заблокированными во время вчерашнего дождя», – заявил примар.

Более того, глава столицы подчеркнул, что, из-за неудовлетворительной деятельности прежней муниципальной администрации, у нынешней сейчас очень много работы.

«Я не откажусь ни от одного ранее сделанного мной публично обещания. Я не прошу вас любить меня, я прошу любить наш город. Внесите свой вклад, начните с самих себя, не устраивайте беспорядков, оповещайте, когда кто-то нарушает, и заботьтесь о нашей столице», – призвал жителей Ион Чебан.