Понедельник, 15 июня 2020, 02:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ион Чебан кишиневцам: Я прошу вас любить наш город

Ион Чебан кишиневцам: Я прошу вас любить наш город
15 июня
23:26 2020
Версия для печати

Генеральный примар Ион Чебан обратился к жителям столицы с просьбой объединить усилия для устранения насущных проблем Кишинева.

«Если бы администрация города еще в течение нескольких лет оставалась такой, какой я ее обнаружил после вступления на пост генпримара, то мы потеряли бы столицу Республики Молдова. Любая помощь и поддержка приветствуются. И даже критические замечания и фотографии из социальных сетей помогли нам выявить все дороги и дворы, которые оказались заблокированными во время вчерашнего дождя», – заявил примар.

Более того, глава столицы подчеркнул, что, из-за неудовлетворительной деятельности прежней муниципальной администрации, у нынешней сейчас очень много работы.

«Я не откажусь ни от одного ранее сделанного мной публично обещания. Я не прошу вас любить меня, я прошу любить наш город. Внесите свой вклад, начните с самих себя, не устраивайте беспорядков, оповещайте, когда кто-то нарушает, и заботьтесь о нашей столице», – призвал жителей Ион Чебан.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,08–0,23%
EUR19,34+0,41%
GBP21,55+0,60%
UAH0,64–0,56%
RON4,00+0,40%
RUB0,24–0,43%

Курсы валют в MDL на 15.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд