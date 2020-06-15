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Газета "Кишиневские новости"

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Почему «будущий премьер» призывает ЕС заблокировать помощь Молдове?

Почему «будущий премьер» призывает ЕС заблокировать помощь Молдове?
15 июня
22:56 2020
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Молдова выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 30 миллионов евро

Глава правительства подверг критике вице-председателя Платформы “Да” Игоря Мунтяну, который в Брюсселе призывал к блокированию финансирования Молдовы.

«Я видел вице-председателя партии, “будущего премьер-министра”, как он думает, который выступил с обвинениями в том, что Республика Молдова не выполнила эти условия. Это означает, что они (оппозиция, ред.) продолжают блокировать финансирование Республики Молдова, как они сделали с российским кредитом и заблокировали 4 миллиарда 200 миллионов леев. Мы понимаем этот лозунг: чем хуже в Республике Молдова, тем легче прийти к власти. Призываем ответственных людей объединиться и преодолеть кризис, который обрушился на весь мир», – сказал Кику после заседания высшего руководства страны.

Премьер-министр Молдовы заявил, что обсудит вопрос финансовой помощи ЕС нашей стране на саммите глав государств и правительств стран Восточного партнерства, в работе которого он примет участие на этой неделе.

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