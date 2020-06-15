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Газета "Кишиневские новости"

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Кто в Молдове намерено публикует ложные данные о COVID-19?

Кто в Молдове намерено публикует ложные данные о COVID-19?
15 июня
22:56 2020
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Премьер-министр РМ заявил, что некоторые политики из парламентской оппозиции сознательно распространяют ошибочные данные о ситуации с COVID-19 в Молдове, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы обеспокоены и осуждаем политические спекуляции некоторых политических деятелей, которые вводят население в заблуждение. Ситуация сложная во всем мире, в том числе и в нашей стране. В нашей стране смертность составляет 3,6%, а в мире 6,5%. У этих спекуляций есть только одна цель – дестабилизировать ситуацию в стране, полагая, на этой волне они смогут прийти к власти, они станут третьей волной вируса, поэтому я прошу людей защитить себя и не вестись на спекуляции», – заявил Кику.

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