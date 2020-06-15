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Газета "Кишиневские новости"

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Вартанян об отказе США предоставить Плахотнюку убежище

15 июня
18:01 2020
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Комментарий специально для eNews депутата парламента РМ от ПСРМ Гайка Вартаняна.

«Очевидно, что те, кто в США принимают решения о предоставлении или отказе политического убежища тому или иному гражданину другой страны, а в данном случае одному из самых одиозных политиков Молдовы, конечно же, досконально изучили все обстоятельства деятельности Плахотнюка и его бегства из страны. Также им известны решения молдавских судов об аресте беглого олигарха. Очень хорошо, что никаких политических или геополитических подоплек или вмешательств в данном случае не было.

Очевидно, что ни один здравомыслящий человек, зная, что его ждет арест, не вернется в страну добровольно. Поэтому, вряд ли придется рассчитывать на сознательность г-на Плахотнюка, которая сподвигнет его сдаться молдавским властям. Что касается, в целом, вернут ли его в Молдову, думаю да, но это вопрос времени. В современном мире очень мало мест, где можно спрятаться от международного правосудия», – уверен депутат и в заключение выразил надежду, что граждане Молдовы рано или поздно увидят Плахотнюка в наручниках.

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