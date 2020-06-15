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Газета "Кишиневские новости"

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Борьба олигархов в Молдове: Платон объявил тотальную войну Плахотнюку

15 июня
17:51 2020
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Буду бороться с Плахотнюком, заявил после выхода из тюрьмы Вячеслав Платон. На вопрос журналистов: чем займется после освобождения, он ответил, что не собирается покидать Кишинев.

«Основная цель – очистить страну от всего, что означает Плахотнюк. Тотальная борьба с Плахотнюком на всех уровнях власти, где у Плахотнюка есть влияние», – сказал Платон.

Предприниматель Вячеслав Платон был сегодня освобожден после четырех лет пребывания в заключении. Так отреагировал кишиневский суд на ходатайство генерального прокурора о приостановлении исполнения наказания Вячеславу Платону. Таким образом, приостановлено действие вердикта от 20 мая 2017 года, согласно которому Платон был осужден на 18 лет по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.

Отбывание дальнейшего наказания Платоном зависит от процедуры пересмотра уголовного дела, ранее возбуждённого прокуратурой по особым делам.

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