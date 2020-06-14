Житель деревни в штате Бихар переписал завещание и распорядился после своей смерти оставить значительную часть принадлежащей ему земли в пользу двух любимых слонов. Они живут в семье крестьянина с самого рождения.

Один из слонов год назад спас своего хозяина от вооруженного грабителя, когда тот попытался выстрелить. Слон разбудил владельца трубным гласом, чем и спас от смерти. В благодарность за это крестьянин и составил такое завещание, чем вызвал недовольство жены и детей.

Но он объяснил, что не хочет, чтобы после его смерти слонов ожидала печальная судьба брошенных животных. Тем более, что индийский (азиатский) слон считается вымирающим видом, сообщает «The Guardian».

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