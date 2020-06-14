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Газета "Кишиневские новости"

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Российские ученые нашли способ получать горючее из металла

14 июня
16:21 2020
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Как известно, бензин и дизельное топливо получают в результате переработки углеводородного сырья. Этим горючим заправляют машины, сделанные из металла. Но благодаря открытию ученых из Объединенного института высоких температур Российской Академии Наук скоро ситуация может измениться с точностью до наоборот. Исследователям удалось найти способ, как сжигать алюминий в воде без применения дополнительных химических добавок. В результате выделяется большое количество тепловой энергии.

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В перспективе это позволит использовать новое топливо в экологически чистых энергоустановках, в частности, в транспорте, который, в свою очередь, можно будет изготавливать из конструкционных материалов, а не из металла.

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Авторы открытия считают, что горючее из металла может составить достойную конкуренцию традиционному топливу. Тем более, если металл получен за счет дешевой электроэнергии, выработанной различного типа электростанциями (кроме тех, что работают на угле или мазуте, разумеется). И это будет экологически чистое горючее, сообщает РИА «Новости».  

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