Климатологи давно бьют тревогу по поводу того, что из-за глобального потепления уровень мирового океана повысится и на грани уничтожения окажутся многие прибрежные поселения, включая мегаполисы.

Однако недавно ученые выяснили что тропическим островам в этом случае ничего не угрожает, хотя до недавних пор считалось, что и они в группе риска. Международная команда экспертов под руководством Плимутского университета пришла к выводу что островные территории могут адаптироваться к климатическим переменам. В эксперименте использовали специальный тренажер, воспроизводящий разные погодные условия и уровень осадков на тропических островах. В этот тренажер поместили модель одного из островов и начали повышать уровень моря. Оказалось, что остров в этом случае просто «всплывает», а никак не тонет.

Механизм такой адаптации пока непонятен, но когда его удастся изучить, можно будет выработать меры борьбы с изменением климата, пишет «Daily Mail».

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