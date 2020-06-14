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Газета "Кишиневские новости"

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Аргентинскую церковь замаскировали под бар

14 июня
16:01 2020
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Служители культа в Аргентине посчитали дискриминацией запрет на религиозные службы из-за коронавируса дискриминацией. Дело в том, что магазины, рестораны и бары открылись, а церковь не может возобновить деятельность из-за решения властей. Вернее, может, но число прихожан не должно превышать десять человек. А желающих послушать мессу гораздо больше.

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Но сообразительные святые отцы нашли выход из положения. Одну из евангелических церквей замаскировали под… бар. Но со своей спецификой. Теперь этот бар – молельный. Все священнослужители одеты, как официанты, в помещении с соблюдением социальной дистанции стоят столики и стулья. А вместо кушаний и напитков «официанты» разносят посетителям Библию, пишет газета «The Guardian».

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Идея принадлежит пастору Даниэлю Каттанео из Сан-Лоренцо. Находчивый священник придумал, как еще можно избежать запрета. В одно из воскресных богослужений он намерен провести службу на машине поблизости от церкви.

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