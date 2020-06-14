Все помнят, какой покупательский ажиотаж возник с началом пандемии вокруг товаров первой необходимости. Прежде всего в этот список попала туалетная бумага. Психологи заинтересовались этим феноменом.

Группа специалистов из немецких Университета Мюнстера, Института эволюционной антропологии Макса Планка и швейцарского Университета Санкт-Галлена опросили свыше тысячи человек из 35 стран мира.

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Выяснилось, что в первую очередь запасались туалетной бумагой люди, осознающие угрозу коронавируса. Они готовились к худшему и потому считали, что пора купить впрок самое необходимое. Во вторую группу вошли менее тревожные по натуре люди, а в третью – люди, основательные по характеру.

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Кроме того, опрос показал, что чем старше человек, тем выше вероятность, что он закупит больше рулонов. Еще обнаружилось, что европейцы подвержены покупательскому ажиотажу больше, чем американцы. Зато уж если жители США решали затариться, то делали это по полной.

Правда, ученые пришли к выводу, что результаты опроса выявили лишь десятую часть тех черт характера, что влияют на поведение потребителей. Все остальное еще предстоит изучить.

Результаты исследования опубликованы в «Science Alert».

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