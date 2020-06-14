В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня 2020 года в честь 75-летия Победы над фашистской Германией.

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«В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку, своему советнику по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Республики Молдова, сказать напутственные слова нашим воинам и пожелать им достойно представить нашу страну на Параде Победы, где будут и многие другие страны», – написал в связи с этим событием президент.

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Между тем, из 75 военнослужащих у 23 деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях – это не простое проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков.

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Президент Молдовы выразил надежду, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину, доказав, что Национальная армия – один из важнейших атрибутов и столпов независимого государства Республика Молдова.

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