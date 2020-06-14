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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон направил поздравление президенту США

14 июня
13:16 2020
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«По случаю дня рождения Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направляю ему от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и жизненных сил.

Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов», – говориться в тексте поздравления главы государства.

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