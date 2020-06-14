«По случаю дня рождения Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа направляю ему от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и жизненных сил.

Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов», – говориться в тексте поздравления главы государства.

Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 14 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 14 июня

Читайте также: 14 июня: Категорические запреты в Устинов день

Рассчитай цифру имени и узнай ее значение

Читайте также: Что обещает Павел Глоба всем знакам зодиака на неделе с 15 июня 2020