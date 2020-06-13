Луна в Овне. Пришло время смелых и решительных.

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 14 июня?

Пришло время смелых и решительных. Проявите свои волевые качества. Это день, когда нужно быстро принимать решения. Ваша энергия должна быть в этот день направлена исключительно на те вопросы, которые можно решить быстро. Долгоиграющие вопросы даже не пытайтесь решать – только потеряете время и энергию. Не лучшее время для принятия судьбоносных решений, и менять что-либо в жизни (даже привычки) не стоит. Если вы не очень активны по жизни и не способны на быструю реакцию, лучше проведите этот день спокойно в кругу близких, обходя ссоры и конфликты, иначе выходной день будет для всех испорчен, и сожаление по этому поводу не заставит себя ждать.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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Поздравьте тех, кто празднует именины 14 июня