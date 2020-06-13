По Святцам 14 июня День Ангела у Василия, Веры, Виктории, Гавриила, Давида, Дениса, Ивана, Павла, Хариты, Устина (Юстина).

Удача – неразлучная спутница рожденных в этот день при соблюдении нескольких условий. Умные и талантливые, трудолюбивые и целеустремленные именинники этого дня обязательно добьются в жизни всего, о чем мечтается. Привыкшие рассчитывать в самых важных вопросах только на себя, на пути к победе сметают все препятствия. Необыкновенно харизматичные, они собирают вокруг себя людей талантливых и интересных. Хорошие организаторы, умеющие сплотить команду единомышленников, порой бывают резки и эгоистичны, часто игнорируют чужое мнение, чем обижают членов команды. Чтобы удача никогда не отворачивалась, рожденные в этот день должны умерить тщеславие и никогда не ставить себя выше других.

Поздравляем именинников!

Читайте также: