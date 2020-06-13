В эфире видеоплатформы «Президент отвечает» глава государства объяснил, как он мог бы действовать, если бы в Молдове была установлена президентская форма правления.

«Если бы у нас была президентская республика, тогда ударил бы кулаком по столу и поставил бы на место и прокурора, и судью, и депутата, и премьер-министра. Но у нас не президентская республика. Если бы у меня была возможность, я бы давно им показал «кузькину мать». Например, в США президентская форма правления, в Беларуси тоже. Поэтому там, если президент сказал — разговор окончен, – заявил Додон. – Вы помните, как меня отстраняли от должности, когда правящей тогда Демократической партии нужно было промульгировать закон, с которым я был несогласен. Я считаю, что Молдова должна быть президентской республикой: избрал президента, народ выразил ему доверие и пусть работает. Не справился — до свидания! Это было бы решение для нынешней ситуации в Молдове: наведем порядок и сделаем парламентаризм, как в Европе. Иначе с этими бандитами нельзя».

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