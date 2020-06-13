Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел два внеочередных заседания – одно с администраторами рынков, второе – с администраторами торговых центров, сетей магазинов и другими экономическими агентами муниципия Кишинев.

Поводом для этого стала вызывающая серьезную тревогу статистика по числу заболеваний коронавирусом в Молдове. Столичный градоначальник собрал предпринимателей, а также вице-примаров, эпидемиологов и полицейских, чтобы выработать план действий по предотвращению распространения коронавируса.

Ион Чебан настоятельно призвал администраторов строго соблюдать меры по профилактике и борьбе с COVID-19, учитывать все положения и рекомендации Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев.

«Призываю всех быть ответственными, объединить наши усилия для преодоления кризисной ситуации. Следуйте каждому из рекомендуемых правил и убедитесь, что все окружающие вас люди также их соблюдают», – сказал столичный градоначальник.

Чебан напомнил также, что тех, кто не будет следовать решениям Чрезвычайных комиссий по общественному здоровью, будут ждать наказания. Для этого были созданы специальные комиссии, обязанные следить за ситуацией в городе, на каждом рынке, в каждом торговом центре и магазине.

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