Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса, в условиях, когда количество случаев заражения COVID-19 в столице неуклонно растет.

По словам градоначальника, в последнее время на детских площадках скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности.

«Игровые площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей. Прошу родителей, а также всех граждан не рвать ограждающие ленты для вашей же безопасности. Гуляйте на свежем воздухе и следуйте всем рекомендациям», – отметил Ион Чебан.

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