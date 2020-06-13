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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе из-за коронавируса вновь закрыты детские площадки

13 июня
17:01 2020
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Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса, в условиях, когда количество случаев заражения COVID-19 в столице неуклонно растет.

По словам градоначальника, в последнее время на детских площадках скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности.

«Игровые площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей. Прошу родителей, а также всех граждан не рвать ограждающие ленты для вашей же безопасности. Гуляйте на свежем воздухе и следуйте всем рекомендациям», – отметил Ион Чебан.

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