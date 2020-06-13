Принявший участие в мероприятии примар Ион Чебан, говорил о необходимости перемен к лучшему в столице.

«Муниципий нуждается в устойчивом развитии. На данный момент разрабатываются концепция устойчивого развития Кишинева, а также стратегия развития муниципия и Генеральный градостроительный план. У нас есть партнеры, готовые оказать помощь. Наша цель – одобрить эти важные для столицы документы через 18-20 месяцев», – отметил примар.

Помимо этого, по его словам, ведется работа над Зональными градостроительными планами и Детальным градостроительным планом.

«У нас около 25 крупных неохваченных территорий, которые необходимо развивать. Радует, что в мае в муниципальном совете была одобрена стратегия устойчивого планирования – Chișinău Oraș Verde. В ней много конкретных целей, которые должны стать рабочими планами муниципалитета. У нас много партнеров и меценатов, много планов по озеленению города. Мы хотим, чтобы город был комфортным для всех, чтобы в нем было легко дышать», – сказал примар.

Ион Чебан подчеркнул также, что он рассчитывает превратить Кишинев в город с пешеходными улицами, с ухоженным культурно-историческим центром, с дорожками для велосипедистов.

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