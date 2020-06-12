Парламентское большинство предложило правительству ввести определённые ограничения, в частности, обязательное использование масок в публичных местах, чтобы остановить распространение коронавируса.

Эта тема обсуждалась на Совете коалиции с участием президента и премьера.

Депутаты правящего большинство обеспокоены статистикой, которая демонстрирует рост количества заболеваний, и обратились к правительству с предложением ввести ограничительные меры.

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В то же время обсуждалось введение правила обязательного использования защитных масок в общественном пространстве, более активное привлечение правоохранительных органов к контролю за соблюдением ограничительных мер, а также поиска возможностей для проведения большего количества тестов.

Парламентарии также высказались о необходимости плана с конкретными мерами по поддержке бизнеса и поддержке населения.

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Принимавший участие во встрече премьер Кику отметил, что налогово-бюджетная ситуация понемногу улучшается, а правительство намерено предпринять и дальнейшие меры, чтобы справиться как с эпидемиологическим, так и экономическим кризисом.

Депутаты также обсудили вопрос, связанный с заявленной микрофинансовой помощью ЕС. Выступавшие подчеркивали, что основное условие для ее получения выполнено после принятия закона об НПО.

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