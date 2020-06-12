Глава государства провел встречу с представителями компании «Kaufland», в ходе которой обсуждались стратегия развития и проекты социальной направленности, которые реализует иностранный инвестор.

Игорь Додон сообщил исполнительному директору компании Kaufland в Республике Молдова и Румынии Марко Хёсслему и генеральному директору Kaufland Moldova Доне Рэпчугэ о том, что приветствует намерение расширить сеть магазинов в Молдове, в том числе увеличить ассортимент продукции, выпускаемой исключительно местными производителями.

«Я и в дальнейшем буду выступать за принятие законопроекта, который предполагает, что не менее 50% товаров на полках торговых сетей будут местного производства», – сказал Игорь Додон.

Читайте также: 13 июня: Категорические запреты в День Еремея-распрягальника

Поздравьте тех, кто празднует именины 13 июня

Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 13 июня

Подарок судьбы: какие черты дарит час вашего рождения

Читайте также: Законы Вселенной, способные изменить вашу жизнь навсегда