13 июня 2020 года (31 мая по старому стилю) христиане чтят память апостола Ермия Долматского.

История:

13 июня 2020 года (31 мая по старому стилю) христиане чтят память апостола Ермия Долматского. В народе этот день еще получил название День Еремея-распрягальника или Еремея-бобовника. Названия праздников объясняются тем, что 13 июня завершались посевные работы, и с этого дня лошадям – основной рабочей силе в полях на селе – давали отдых, распрягали. В этот же день сельские жители сажали бобовые, что, в свою очередь, породило название Еремея-бобовника. А вечером была традиция устраивать чаепитие с негромкими песнями и нешумными плясками. Святой Ермий Долматский жил в 1 веке. Это было время острого противоборства христиан и язычников. Приняв веру во Христа, Ермий стал учеником апостола Павла. Распространяя веру в Спасителя, он множество раз претерпел нападки иноверцев, но упорно продолжал свою миссию и обратил множество язычников в христианство. В церковных записях о Святом Ермии Долматском сохранилось немного упоминаний. Известно лишь, что его причислили к 70 ближайшим последователям Иисуса и что Святой Ермий за свои страдания и проповеди веры во Христа обрел способность исцелять и получил дар предсказаний.

Чего нельзя делать 13 июня 2020 года

Запреты 13 июня касаются смены обстановки. Не стоит в этот день затевать переезды или даже делать какие-то существенные изменения в привычном укладе жизни. Любителям верховой езды в этот день категорически не рекомендуется кататься на лошадях. Нельзя давать волю своим неконтролируемым эмоциям. Любые споры лучше отложить на другой день. Не стоит поддаваться тоске и особенно нужно избегать чувства страха, потому что, возникнув в этот день, он может еще долго преследовать вас.

Поверья и приметы:

Существует легенда о полевике, который в этот день мог насолить неблагодарным: сгубить урожай или еще как-то навредить тому, что росло в полях и огородах. Чтобы не допустить этого, в старину старались всячески задобрить полевика. Прямо в поле оставляли для него дары: зерна, фрукты, яйца. Солнечный день 13 июня предвещал хороший урожай. А дождливый означал холодную зиму. Рожденные 13 июня – наделены мощной энергетикой, но слишком доверчивы и неразборчивы в тратах.

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